Deprem sonrası Diyarbakır'a dev yatırım: 10 bin kişi iş sahibi olacak

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde iş adamı Mustafa Çubuk'un ihale ile yaklaşık 560 milyon liraya aldığı bin dönümlük atıl araziye sanayi bölgesi kuruluyor. Bölgedeki yatırımın faaliyete girmesiyle 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor. Depremden etkilenen illerden Diyarbakır'da da Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ konutları yapımı devam ederken, TOKİ konutlarının tam karşısında yer alan Karacadağ bölgesindeki bin dönümlük atıl arazi ihaleyle satışa çıkartıldı. Yaklaşık 40 yıldır ailesiyle İstanbul'da olan Mustafa Çubuk, 3 yıl önce doğduğu şehre dönerek yatırımlar yaptı. Çubuk, arkadaşlarıyla yaptıkları istişare sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan bin dönümlük araziyi yaklaşık 560 milyon liraya aldı. Dün S.S Diyarbakır Hurdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

Arkadaşlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Mustafa Çubuk, Diyarbakır için nasıl bir yatırım yapabileceklerini değerlendirerek, bir kooperatif kurduklarını söyledi.

“10 bin kişi iş sahibi olacak”

Karacadağ bölgesinde bin dönüm arazi olduğunu aktaran Çubuk, “Şu anda TOKİ konutlarının yapılacağı Oğlaklı köyündeki hazine arazisi için bakanlığımıza müracaat ettik. Araziyi ihale yoluyla aldık. Bugün de sözleşmesini yaptık. Burada yaklaşık 10 bin kişi iş sahibi olacak. Bu projemizde iş yerleri olacak. Benzin istasyonu, hastane, okul, geri dönüşüm tesisleri olacak. Bir şehirde bulunması gereken her şey olacak” dedi.

“Bin üyemizle beraber oraya çok güzel bir sanayi kuruyoruz”

Alanın tarım arazisi olmadığının altını çizen Çubuk, “Yüzyıllardır o bölgede böyle bir iş yeri kurulmamış. Şu anda bin üyemiz var. Bin üyemizle beraber oraya çok güzel bir sanayi kuruyoruz. Sanayi kooperatif başkanı olarak elimizden gelen bütün yatırımları yapıyoruz. Bütün iş adamlarına da sesleniyorum. Batıda olan herkes gelsin. Diyarbakır'ımız çok güzel. Herkes gelip burada güzel yatırımlar yapsın, insanlarımız iş sahibi olsun. Diyarbakır'ımızda çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

“Depremden sonra böyle bir adım atılması çok güzel bir şey”

Bölgede buna benzer yatırımlar olması gerektiğini kaydeden Çubuk, “Karacadağ bölgesinde hiçbir yatırım yapılmamıştı. 10 bin insan iş sahibi olacak. Biz gelip böyle bir öncülük yaptık. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Depremden sonra böyle bir adım atılması çok güzel bir şey. Bir sürü insanımız evsiz, işsiz kaldı. Böyle bir işin olması çok güzel oldu. Bu konuda devlet büyüklerimizden de destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.