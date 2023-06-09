Depremde ağır hasar gören DÜ Rektörlük binasının yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da, ağır hasar alan Dicle Üniversitesi rektörlük binasının yıkımına başlandı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binası geçtiğimiz aylarda hasar tespit edilmesi nedeniyle boşaltıldı. Üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşınmıştı.

Ağır hasar gören binanın yıkımına ise bugün başlandı. Şu anlık bir adet ekskavatör ile yıkımı yapılan binanın tahminen 30 gün içerisinde işlemleri tamamlanacak.

Yıkımdan sorumlu Serdar Demirbilek, 9 kişilik personel ile yıkımı gerçekleştirdiklerini belirterek, bina içerisinde kullanılabilir malzemeleri depolardan çıkarıp öyle yıkıma başladıklarını söyledi.

Yarından itibaren yıkım çalışmalarını hızlandırmak için ekstra iş makineleriyle devam edeceklerini dile getiren Demirbilek, şunları kaydetti:

“Dicle Üniversitesi'nin tarihi rektörlük binasının yıkımına 1 adet ekskavatör ile başladık. Yıkım aşaması büyük ihtimalle bugün biter. Yarından sonra 2 tane daha ekskavatör getirip moloz ve demir ayıklamasını yapacağız. 9 kişilik personelimiz ile burada temizliklerimizi disiplinli bir şekilde tamamlayacağız. Tahminimizce 25-30 gün içerisinde tamamen işimiz biter. Öte yandan kullanılabilir malzemeleri de hasar görmesin diye depolardan çıkardık.”