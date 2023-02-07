İhlas Haber Ajansı

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Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar defnedildi.

Diyarbakır'da deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar defnedildi. Aynı aileden 7 kişi yan yana defnedildi.


10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki depremin enkaz çalışmaları devam ederken enkazdan bulunan 10 kişilik aileden baba Osman, oğlu Musa, gelini Evrim Başal ve 4 torunu hayatını kaybederken eşi Saime, kızı Berivan ve oğlu Serkan sağ kurtarıldı. 3'ü yaralı olarak kurtarılan aileden 7 kişinin cansız bedeni otopsi sonrası Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden diğer vatandaşların ise defin işlemleri tek tek devam ediyor.

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