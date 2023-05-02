Depremden sonra turizmde hareketlilik başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hasar gören Diyarbakır'da Ramazan Bayramı sonrasında turizm hareketliliği başladı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerle birlikte 11 ilde turizm sektörü durma noktasına geldi. Deprem felaketinin ardından Diyarbakır turizmi yeniden canlandı. Tarihi ve turistik mekanların az hasar gördüğü kentte, seçimden sonra turizm seviyesinin yüzde 100'e yükselmesi bekleniyor.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinden ötürü turizmin az da olsa etkilendiğini dile getiren sektör temsilcileri, şehirlerde seçim çalışmalarının gezi turlarını etkilediğinden dolayı birçok kişinin gezi planını seçim sonrasına ertelediğini ifade etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu üyesi ve ARAS Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Recep Koyuncu, Diyarbakır'da son 10 gündür turizmde rahatlamanın söz konusu olduğunu söyledi. Deprem felaketiyle turizm sektörünün sekteye uğradığını belirten Koyuncu, “Diyarbakır kültür ve medeniyetler şehridir. Pandemiden sonra bir hareketlilik söz konusuydu. Deprem felaketiyle birlikte yüzde 100 diyebileceğimiz seviyede bir durgunluk oluştu. Bayram itibariyle de kentte bir hareketlilik başladı diyebiliriz. Bayram öncesi depremin etkileri devam ediyordu. Bu etkiyle kimse bir yere gidemedi. Bayramla birlikte aile ziyaretlerini fırsat bilen vatandaşlar kendilerine tatil ortamı oluşturdu. Herkes birbirine bakarak bir hareketliliğin olduğunu görünce turizmde az da olsa canlılık oluştu. Son 10 gündür Diyarbakır'da turizm konusunda bir rahatlama var” dedi.

Seçimden sonra turizmdeki hareketliliğin geçmiş senelerle aynı seviyeye gelebileceğini dile getiren Koyuncu, “Bu sene kentimizde oluşan yoğunluk yüzde 100 seviyelerine ulaşmadı. Artışın oranı yüzde 10-20'dir. Bu oranı yüzde 60 seviyelerinde bekliyorduk. Artışın olmamasını seçime bağlıyoruz. Gezi düzenlenen şehirlerde seçim çalışmaları olduğu için insanlar gezme fırsatı bulamıyor. Seçimden dolayı 14 Mayıs'a kadar ufaktan bir artış olur. Şu an için geçen seneye göre yüzde 90 düşüş var. En büyük nedeni dediğimiz gibi depremdir. Seçimden sonra geçen senelerle aynı seviyeye gelmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.