DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasından 16 madalya ile döndü

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünün milli sporcuları, Moldova'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasından, üstün başarı göstererek 8'i altın 6'sı gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile ülkeye döndü. Kulüp, Ağustos ayında Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına da katılacak.

Hizmet bölgesine değer katmayı hedefleyen çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren DEPSAŞ Enerji, geçtiğimiz aylarda GAP Gençlik Spor Kulübünü devraldı. Sportif faaliyetlerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adıyla devam eden kulüp, yeni adıyla da başarılarıyla anılmaya devam ediyor. 8-18 Haziran tarihlerinde Moldova'nın Kişinev şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasından 16 madalyayla dönen kulüp, Ağustos ayında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına da katılacak.

5 Paralimpik sporcudan 10 madalya

Gerçekleştirilen turnuvadan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları Gülendam Sarıbal 1 gümüş, Nisa Camadan 1 altın ve 2 gümüş, Abdulsamet Ocakoğlu 1 altın, Mehmet Dönmez 2 bronz, Fatih Kamuz 2 gümüş, Enes Talha Ay 1 altın ve 1 gümüş, Gökhan Seven 2 altın, Mustafa Dinleyici 1 altın ve Murat Çırık 2 altın madalya ile ülkeye döndü. Turnuvaya katılan 5 paralimpik sporcu; Abdulsamet Ocakoğlu, Fatih Kamuz, Gökhan Seven, Mustafa Dinleyici ve Murat Çırık ülkeye toplamda 10 madalya kazandırdı.

Şampiyonada elde edilen başarılar ilgili açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, “DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başantrenörüı Mehmet İpek'i ve kıymetli sporcularımızı elde ettikleri üstün başarıları dolayısıyla kutluyorum. Bayrağımızı Moldova'da gerçekleştirilen uluslararası şampiyonada gururla dalgalandırdıkları için ise ayrıca tebrik ediyorum. Faaliyet gösterdiğimiz illerde, spora gösterilen ilginin daha da artması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu çerçevede kulübümüzün elde ettiği başarıları daha da ileriye taşımak için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Yetenekli sporculardan oluşan sağlam bir kadro”

Sporcularının başarılarını değerlendiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başantrenörü Mehmet İpek, ise “Öncelikle sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Hepsi çok çalıştı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorduk. Sporcularımız katılmış oldukları müsabakalarda çalışmalarının karşılıklarını alarak üstün başarılar gösterdi. Elimizde yetenekli sporculardan oluşan sağlam bir kadro var. Hedefimiz bundan sonraki süreçte Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na odaklanmak. Almatı'daki şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.