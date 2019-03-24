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Dershane önünden kaçırılan kız Batman'da bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, dershane önünde kaçırılan Zeynep Eken’in, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu Batman’da olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, dershane önünde kaçırılan Zeynep Eken'in, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu Batman'da olduğu tespit edildi. Alıkonulduğu eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Eken'i alarak ailesine teslim etti.


Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz yıl liseyi bitiren 17 yaşındaki Zeynep Eken, üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası Hanife Eken ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimini almayı çok isteyen Eken, yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18'ine girmesine az bir zaman kalan Zeynep Eken, iddiaya göre yaklaşık bir ay önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı. O günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haberle sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, 17 yaşındaki Zeynep'in Batman'a bağlı bir köye kaçırıldığını belirledi. Hafta içi alıkonulduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Zeynep'i alarak ailesine teslim etti.


Zeynep'in durumunun iyi olduğu, kaçıran şahısların emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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