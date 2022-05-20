Devegeçidi Piknik Alanı'nda çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan Devegeçidi Piknik Alanı'nda başlattığı yenileme çalışmaları sürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 161 dönüm alan üzerine kurulu Devegeçidi Piknik Alanı'nda bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, bir yandan mevcut yapıların ve ağaçların bakım onarımını yaparken bir yandan da bölge coğrafyasına uygun yeni bitki ve ağaçları toprakla buluşturuyor.

Piknik için gelen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kafe, restorant, büfe, tuvalet, mescit ve 360 araç kapasiteli otopark inşa edilecek alana çocuk oyun alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları oluşturulacak. Gençler ve sporseverlerin faydalanacağı bin 500 metrekarelik paintball oyun sahası, okçuluk, atıcılık ve basketbol sahasının kurulacağı alanda ayrıca 5 bin 500 metrekarelik izcilik kampı ve bungalov evleri yapılacağı belirtildi.