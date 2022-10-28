Devletin milyonluk yatırımlar yaptığı Diyarbakır'ı görenler şaşırıyor

Diyarbakır'a devletin desteğiyle milyonluk yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Kent hem tarihe ışık tutarken hem de metropolleri aratmayan modern bir görünüme kavuştu. Tarihi Sur ilçesinde tarihi yapılar restorasyonla gün yüzüne çıktı. Birçok bölgeyi sollayan Kayapınar ilçesi ise, kayyumun stratejisiyle duble yollar, sosyal yaşam alanları ve lüks yapılarla doldu. Sadece belediye tarafından 500 milyon liralık bütçe ile ilçe geneline asfalt duble yollar, parkeler, bilim, sanat, kültür merkezleri, havuzlar ve sosyal spor, yeşil alan, eğitim kurumları kazandırılırken, TOKİ, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği yatırımlar da milyonları aştı.

“Önümüzdeki yıl yaklaşık 500-600 milyonluk bütçeyi daha yatırıma sunacağız”

Harcadıkları tek kuruşun hesabını yaptıklarını söyleyen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, önümüzdeki yıl yaklaşık 500-600 milyonluk bütçeyi daha vatandaşın yatırım anlamında hizmetine sunacaklarını söyledi. Başkan Karaman, “Diyarbakır ve Kayapınar hızla büyüyor. Ortalama 20 bin, 30 bin nüfusu artıyor buranın. Şehrin Kayapınar'ın dış kısımlarına çıktığımız zaman şu gördüğünüz modern binalar hızla artıyor. Bunların altyapısı var, yolları var, geçiş noktaları var. Bir yandan da bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Yeni yerleşim alanlarında vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak adına. Burada TOKİ'nin birçok yatırımı var. Sağlık Bakanlığımızın yatırımı var. Diğer merkezi idari kuruluşların birçok yatırımı var. Milli Eğitim Bakanlığımızın çok ciddi okul yatırımı var burada" dedi.

"Bunların hepsi yekun büyük bir hesap tutuyor ve sadece belediye olarak dönüp baktığımızda bu yılki bütçemiz yaklaşık 500 milyonu buldu" diyen Karaman, "Bunun 320 milyon gibi bir rakamını biz sadece yatırıma ayırdık. İşte gördüğünüz asfaltlar, şehir içi parkeler, bilim merkezlerimiz, sanat merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz, havuzlarımız hepsi bu dediğim bütçeden yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıl yaklaşık 500-600 milyonluk bütçeyi daha vatandaşımızın yatırım anlamında hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Bir yanı tarih, bir yanı metropol”

Kayapınar'da 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Karaman, kente ışık yakıldığını, bir yanının medeniyet, diğer yanının ise metropole dönüştüğünü vurguladı. Başkan Karaman, “Burası Kayapınar, burası Diyarbakır. Ben farklı meselelerle bunu ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Diyarbakır'ın bir yüzü bin yıllık bir medeniyete beşiklik, ev sahipliği yapan Sur ilçemiz, Diyarbakır'ın diğer tarafı da modern yüzü Kayapınar. Burası 410 bin nüfuslu bir ilçe. Birkaç ay sonra 2022 yılı nüfusumuz açıklanacak. Muhtemelen bunun üstüne tahmin ediyorum ki geçmişin ortalamalarına baktığımızda 20 bin civarında daha nüfus üzerine koyacağız" şeklinde konuştu.

İlçenin her geçen gün parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nüfusu, imkanları ve yaşam konforu artıyor. Bizim hizmet alanımız genişliyor. İnsanlar daha çok Kayapınar'da yaşıyor. Burası Diyarbakır'ın modern yüzü. Modern Kayapınar. Biz de bunu sık sık vurguluyoruz insanların aklına nakşetmek için. Niçin modern diyoruz, gelişmiş bir mimari durumu var buranın. Caddeleriyle, yollarının genişliğiyle, spor parkımız gibi birçok örneğe sahip olmasıyla, modern kamu binalarıyla, modern kamu hastaneleriyle, modern devlet okullarıyla, modern özel okullarıyla, modern binalarıyla, gelişmiş siteleriyle, kişi başına düşen yeşil alanlarıyla birçok açıdan Türkiye'deki birçok ilçeden kendini ayırabilen yerin adıdır Kayapınar. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı hizmetlerimiz arasında bilim parkımız, eğitim akademimiz, kadın yaşam merkezimiz, kurslarımız, spor merkezlerimiz var. Bu hizmetlerimiz son 1 yılda toparlanmış ve hayata geçirilmiş yatırımlar, hızlı devam ediyor.”

“Tek kuruş kaynağın her gün hesabını yapıyoruz”

Tüm kayyumlar gibi kendilerinin de milletin harcadığı tek kuruş kaynağın her gün hesabını yaptıklarını aktaran Başkan Karaman, daha iyi ve verimli nasıl kullanabileceklerinin dertleri olduğunu kaydetti. Başkan Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunun için bir derdimiz var, bunların hepsi hepimizin cebinden çıkan evlatlarımızın geleceğine yatırmamız gereken vergilerden harcanan paralar. Onun için çok hesaplı gidiyoruz. Tabii ki artık farklı yerlere, farklı noktalara gidiyor, harcanıyor kaygısı vatandaşımızın olmasın. Onların her birinin alın teriyle verdiği vergilerin kuruşuna kadar harcamasını bir hesap içerisinde yapıyoruz. O da bu sonuçları doğuruyor, parkı olmayan, yeşil alanı olmayan, ne bileyim okuma salonu olmayan mahallemiz kalmadı.”