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Dezenfekte çalışması için geldik dediler, hırsızlık yapıp kaçtılar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir binaya girip dezenfekte çalışması yapacaklarını söyleyen hırsızlar, girdikleri dairelerden para ve kıymetli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir binaya girip dezenfekte çalışması yapacaklarını söyleyen hırsızlar, girdikleri dairelerden para ve kıymetli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.


Olay, Diyarbakır Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması için geldiklerini belirten hırsızlar, apartmana girdi. Dikkat çekmemek için koruyucu tulum da giyen hırsızlar, daireleri gözetlemeye başladı. Girdikleri 4 daireden para ve kıymetli eşya çalan hırsızlar, sırra kadem bastı.


Soyulduklarını anlayan bina sakinleri, durumu güvenlik polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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