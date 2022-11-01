Dicle Atıksu Arıtma Tesisinin temeli atıldı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor.

Dicle'nin sorununu çözmek amacıyla çalışmalara başlayan DİSKİ, ilçenin 2056 yılına kadar alt yapı sorununu ortadan kaldıracak tesiste ilk kazmayı vurarak temeli attı.

Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz eden arıtma tesisi sayesinde bölgenin en büyük su kaynağı olan Dicle Nehri'nin kirlenmesi önlenecek.

Arıtılan suyun deşarj edilmesi sağlayacak projede tarım arazileri de kirli sudan korunmuş olacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Bayrak çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Tutşi, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2056 yılına kadar Dicle'nin atıksu sorununu çözecek olan atıksu arıtma tesisi inşaatında ilk kazmayı vurduk. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçenin altyapısı için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje sayesinde ilçemizin altyapı sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Şehir merkezinden kırsala hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.”