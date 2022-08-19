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Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından görüntülendi

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde "yeşil su" olarak bilinen Dicle Barajı’nın altında kalan antik kent görüntülendi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "yeşil su" olarak bilinen Dicle Barajı'nın altında kalan antik kent görüntülendi.


Eğil ilçesinde Dicle Su Sporları Kulübü Derneği dalgıç eğitmenleri, mağara evleri, hamam, kral mezarlarının yanı sıra çok sayıda insan eli ile kazılmış mağaraların bulunduğu Dicle Barajı altındaki Asurlara ait batık kente dalış yaptı. Dalgıç eğitmenler, yer altındaki zenginliği görüntüleyip fotoğrafladı. Bölgedeki mağaralardan en dikkat çekeni halk arasında ''Mağara Şakoy'' olarak bilinen mağara olurken, mağaraların tamamına yakını su altında bulunuyor.

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