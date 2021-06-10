Dicle Değirmenli Ortaokulu TÜBİTAK'ın proje yarışmasında bölge finalinde yarışacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ön değerlendirmeyi geçen ve bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanan projeler belirlendi.

Bu kapsamda yarışmaya katılmaya hak kazanan Dicle ilçesi Değirmenli Ortaokulu'nun araştırma projesi, büyük bir başarı gösterdi. İlk elemeleri geçen Değirmenli Ortaokulu'nun “Köyümün Su Değirmenleri” isimli projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK'IN) 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Yarışma kapsamında Dicle İlçesi Değirmenli Kırsal Mahallesi'nde 12 su değirmeninin bakım ve onarımdan geçerek turizme kazandırılması hedefleniyor. Değirmenli Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilara Özge Baran danışmanlığında 5'nci sınıf öğrencisi Büşra Çınar ve 8'nci sınıf öğrencisi Büşra Biroğul'un katıldığı yarışmanın bölge finali 15 – 16 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılması planlanıyor. Yarışma hakkında bilgi veren Değirmenli Ortaokulu'nda görevli olan ve yarışmaya katılan öğrencilerin danışmanlığını yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilara Özge Baran, “Köyümüzdeki su değirmenleri ile ilgili öncelikle köyümüzdeki öğrencilerden başlayarak insanları kültürel mirasımızdan haberdar ederek, su değirmenlerinin korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Su değirmenlerinin restorasyon sonrasında hizmete açılması ile Değirmenli Köyü ve köy halkının sürdürülebilir bölgesel kalkınmasına yardımcı olabilir. Bugün Diyarbakır dendiğinde surları ile hatırlanırken, belki de yıllar sonra kültürel mirasımız olan su değirmenleri ile de anılmasını sağlayabiliriz. Öğrencilerimizden çıkan fikir ile ‘fark et, bilinçlen, koru' sloganıyla yola çıkarak köyümüzde bulunan tarihi 12 su değirmenin gün yüzüne çıkarak kültürel turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar dilerken, bu konuda bize her zaman destek veren başta Dicle Kaymakamımız Kadir Yurdagül'e, İlçe Milli Eğitim müdürümüz Muhammed Ensari'ye ve Değirmenli Ortaokulu Müdürümüz Muhammet Taşdoğan'a teşekkür ederiz” dedi.

Proje yarışması hakkında konuşan Değirmenli Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Büşra Biroğul, “Dilara Özge Baran hocamız sayesinde yarışmadan haberdar olduk. Köyümüzde güzel ama bakımsızlıktan harap halde bulunan 12 tane su değirmeninin fark edilmesini ve turizme kazandırıması için yarışmaya katıldık. Gelecek nesillere köyümüzdeki kültürel mirasımızı aktarmak istiyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dilara Özge Baran vesilesiyle yarışmaya katıldıklarını belirten, okulun 5'nci sınıf öğrencisi Büşra Çınar, “Yarışmaya katıldığımız için sevinçliyim. Danışman hocamızın rehberliğini hazırladığımız projemiz bölge finallerine katılacak. Amacımız Türkiye finalinde birinci olmaktır” diye konuştu.