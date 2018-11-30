Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde arıza sayısı azalıyor

Düzenli yapılan bu bakımlar ve kaçak kullanımın kısmen de olsa önlenmesi sayesinde enerji kalitesi artınca son 2 yılda dağıtım bölgesinde kesintilere yol açan arıza sayısı yüzde 30 azaldı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri ile bağlı ilçelerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik yılın 12 ayında da bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Yaz aylarında tarımsal sulama ve klimalarda kullanılan elektrik tüketimi normalin 2, hatta 3 katına kadar çıkabiliyor. Yine kış aylarında ısınmada kullanılan elektrik tüketimi normalin çok üzerinde gerçekleşiyor. Bu sebeplerden dolayı da bölgedeki elektrik şebekesinin sürekli bakım ve onarıma ihtiyacı oluyor. İşte bu ihtiyacı gidermek üzere Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kurulan ekipler, yıl boyunca bakım ve onarım çalışmaları yapıyorlar. Bununla da yetinmeyen enerji şirketi, termal kameralar yardımı ile bölge genelinde arıza önleyici bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Arıza sayısı yüzde 30 azaldı

Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Müdürü Ahmet Seçkin Türk, 2018 yılının ilk 10 ayında yapılan bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk, “Ocak ayından ekim sonuna kadar geçen 10 ay içerisinde ekiplerimiz 4 bin 191 kilometre orta ve 2 bin 933 kilometre de alçak gerilim hattı olmak üzere toplam 7 bin 124 kilometre hatta bakım çalışması yaptılar. Aynı süre içerisinde çoğunluğu mevsim geçişlerinde olmak üzere 3 bin 816 trafo postası bakımı ve 943 adet de dağıtım merkezi (DM) ve kesici ölçü kabini (KÖK) binasının bakımı gerçekleştirildi. Ayrıca olası arızalara meydan vermemek adına tüm illerimizde bulunan gelişmiş termal kameralar sayesinde bin 1 lokasyonda kontroller yapılarak arıza oluşturması muhtemel noktalara müdahale edilerek olası arızalar, daha gerçekleşmeden önlendi. Yatırımların yanında yapılan rutin ve arıza önleyici bakım çalışmaları sonucunda son iki yılda arıza sayıları yaklaşık yüzde 30 oranında azalmış bulunuyor” dedi.

Hedef kaliteli ve kesintisiz enerji

Türk, arıza, bakım ve onarım konularındaki hedeflerine ilişkin ise, “Hedefimiz, müşterilerimize Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde yer alan standartlarda kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamaktır. Yaptığımız yatırım ve bakım çalışmaları ile her yıl azalmakta olan arıza sayımızı ise minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.