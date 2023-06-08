Dicle Elektrik ekibine tehdit savuran şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in saha ekibini ölümle tehdit eden 3 şüphelinden 2'si gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in Diyarbakır İl Enerji Kayıpları Müdürlüğüne bağlı 3 kişilik bir saha ekibi, rutin kaçak kontrolü için sabah saatlerinde gittikleri Çınar ilçesinde polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kontroller sırasında Alçak Gerilim (AG) elektrik hattını taşıyan bir beton direğin üzerinden kaçak bağlantı yapıldığını belirledi. Kaçak hattın tespit edildiğini fark eden şahıslar, ekipteki görevlileri tehdit etmeye başladı. Şahıslardan biri Dicle Elektrik görevlisine ‘'Seni mermi manyağı yaparım, beni tanıyor musun? O emniyete güvenme'' diyerek ölümle tehdit etti. Tehditlere aldırış etmeden görevlerini yapan Enerji Kayıpları çalışanları, olanları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaşanan gerilim üzerine olaya müdahale eden polisler, bahse konu şahısları bölgeden uzaklaştırdı.

Saha ekibi, mahalledeki diğer aboneleri de planlanan şekilde kontrol edip çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak bu süre boyunca kaçak elektrik kullanan 4 kişi, araçlarıyla Dicle Elektrik ekibini Çınar-Diyarbakır karayolunda da yaklaşık 10 km boyunca takip etti. Ekibin bulunduğu aracı durdurmak isteyen ve ardından aracın önünü tehlikeli bir şekilde kesen şahıslar, saldırmak için araçlarından indi. Görevliler ise polisi arayarak yardım istedi. Araçlarında mahsur kalan 3 görevli, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtulmayı başardı.

Söz konusu olayla ilişkin resen başlatılan soruşturma çerçevesinde şüphelilerden C.K. ve H.K., dün gece gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışında olan şüphelilerden K.K. ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.