Dicle Elektrik ekipleri kış mesaisinde

Dün gece başlayan kar yağışı ve şiddetli rüzgar Diyarbakır'ın Kulp, Çüngüş ve Hani ilçelerinin yanı sıra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kırsalda kar yüzünden, Diyarbakır ile merkezinde ise su baskınlarından dolayı yaşanan elektrik arızaları, ekiplerin koordineli çalışması ile kısa sürede giderildi.

Bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları enerji nakil hatlarını da etkiledi. Kırsal kesimde yer yer kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisi ile iletim hatları koptu. Diyarbakır- Şanlıurfa arasında yer alan 1919 rakımlı Karacadağ'da kopan iletim hatları, kesintiye yol açtı. Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri zorlu bir çalışma sonunda kopan hatları yeniledi ve buradaki arızaları giderdi. Çüngüş'ün Karakaya mahallesinde de kar ve fırtınanın neden olduğu elektrik arızaları da günün 24 saati görev başında olan Dicle Elektrik ekiplerinin müdahalesi ile onarıldı. Kar yağışının etkili olduğu Kulp ve Hani ilçesinde de yaşanan arızaları gidermek için ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte hazırlıklarını yaparak işe koyuldu. Göreve giderken karda mahsur kalan ekipler ise küreklerle kendi yollarını kendileri açtı. Diyarbakır il merkezinde ise zaman zaman kara dönüşen yağmur nedeniyle birçok trafo ve kesici ölçüm kabinini su bastı. Görev başındaki ekiplerin müdahaleleri sonunda bu yüzden yaşanan arızalar kısa sürede giderildi.

Zamanında müdahale edildi

Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının neden olduğu arızalara dikkat çekilerek, dün gece bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Ancak günün 24 saati görev başında olan arıza onarım ve bakım ekiplerimizin zamanında yaptığı müdahaleler ile arızalar kısa sürede giderilmiş ve bölge geneline kesintisiz elektrik enerjisi verilmiştir'' denildi.