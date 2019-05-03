Dicle Elektrik Halı Saha Futbol Turnuvasında şampiyon Şırnak oldu

Dicle Elektrik tarafından geleneksel hale getirilen ve şirketteki birimlerde çalışanların kendi aralarında kurdukları takımların mücadele ettiği ‘Halı Saha Futbol Turnuvası' tamamlandı. Turnuvanın şampiyonluğunu, finalde Diyarbakır Müşteri Hizmetleri takımını 5-4'lük skorla yenen Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen turnuvaya Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki birimlerde çalışan personelden kurulu toplam 119 takım katıldı. 1 Nisan'da başlayan ve iş kazaları nedeniyle kısa bir aradan sonra yeniden başlayan turnuvada illerde liderliği kazanan takımlar Diyarbakır'daki final maçlarına katıldı. Çeyrek ve yarı finallerden sonra başarılı olan Diyarbakır Müşteri Hizmetleri takımı ile Şırnak İl Müdürlüğü takımı finalde karşı karşıya geldi.

Final maçı öncesinde yöneticiler maçı

Final maçından önce Dicle Elektrik yöneticilerinden oluşan ‘Mavi' ve Kırmızı' takımlar, ‘Yıldızlar Maçında' karşı karşıya geldi. Oldukça keyifli, bir o kadar da çekişmeli geçen karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle 4-4 berabere sonuçlandı. Maçı izlemeye gelen çok sayıda taraftar sık sık her iki takım lehine tezahürat yaptı.

Şampiyonluğu bu yıl da Şırnak kazandı

Daha sonra turnuvanın en güçlü 2 takımı Diyarbakır Müşteri Hizmetleri ile Şırnak İl Müdürlüğü arasında oynanan final maçı hayli çekişmeli geçti. Takımların sahaya ‘İş kazalarında vefat eden kardeşlerimiz unutulmadınız' yazılı pankartla çıktığı maç, oldukça çekişmeli geçti. Şırnak İl Müdürlüğü final maçını 5-4 kazanarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turnuva şampiyonu olmaya hak kazandı.

Kupayı Genel Müdür Karagüzel Verdi

Final maçının ardından şampiyon takıma kupasını Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel verdi. Karagüzel, her iki takımın oyuncularını tek tek kutlayarak, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına düzenlediğimiz turnuvaya katılan tüm takımları ve oyuncularını kutluyorum. Güzel bir turnuva oldu'' dedi.