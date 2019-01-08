Dicle Elektrik ihbarı dikkate aldı araç çarpan direği 3 saatte değiştirdi

Diyarbakır'ın merkez bağlar ilçesinde bir aracın çarptığı elektrik direğinin tehlike oluşturduğu yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, kısa süre içerisinde tahrip olan beton direği yenisi ile değiştirdi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 488'inci sokakta bulunan ve mahallenin bir kısmına alçak gerilim enerji nakil hattını taşıyan elektrik direğine bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile tahrip olan direk ile ilgili vatandaşlar, Dicle Elektrik Dağıtım'a ihbarda bulundu. İhbar üzerine günün 24 saati görevde olan Diyarbakır İl Müdürlüğü arıza onarım ve bakım ekipleri, hemen buraya gitti. Yapılan kontrolde çarpmanın etkisi ile zarar gördüğü belirlenen elektrik direği, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonunda yenisi ile değiştirildi.

"Kimse pay çıkarmasın"

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, özellikle şehir içerisindeki elektrik direklerinin araç çarpması ve benzeri olaylar sonucunda zarar görebildiğini belirterek, "Gerek yaptığımız kontroller sırasında, gerekse vatandaşlardan veya muhtarlardan gelen ihbarlar üzerine ekiplerimiz en kısa sürede gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Bu olayda vatandaşlar ihbarda bulundu. Günün 24 saati görev yapan arıza onarım bakım ekiplerimiz de hemen müdahale etti. Dicle Elektrik işini layıkıyla yaparak sorunu olabilecek en kısa sürede çözdü. Kimse bu olayı kullanarak birilerine veya kendine pay çıkarmasın'' ifadelerini kullandı.