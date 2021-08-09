Dicle Elektrik ile DÜ arasında yüksek lisans ve staj işbirliği

Dicle Elektik ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) arasında yapılan işbirliği protokolü ile şirket çalışanlarına yüksek lisans eğitim imkanı sağlanırken, üniversite öğrencileri ise şirket bünyesinde staj yapma hakkına kavuştu. Rektörlük binasında düzenlenen protokolün imza törenine Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan ve Dicle Elektrik Planlama ve İşe Alım Müdürü Ferat Kaya katıldı.

Çalışanlara lisansüstü eğitim, öğrencilere staj imkanı

Protokol ile Dicle Elektrik çalışanlarının bilgi ve becerilerinin artırılması, çalışmalarda kullanabilecekleri bilimsel yöntemleri öğrenmelerinin sağlanması ve uluslararası standartları yakalayarak üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması amaçlanıyor. Dicle Elektrik çalışanları bu amaçla üniversiteye bağlı enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlardan yararlanabileceği öğrenildi.

Üç yıl boyunca geçerli olması ön görülen protokol ile aynı zamanda şartları taşıyan Dicle Üniversitesi öğrencilerine Dicle Elektrik bünyesinde staj imkanı sağlanacağı bildirildi.