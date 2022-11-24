Dicle Elektrik personeli 6 ilde 43 okulda bin öğretmenle görüştü

Dicle Elektrik personeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması için sorumluluk bölgesindeki 6 ilde eğitim veren 43 okulda görev yapan bin öğretmen ile görüşerek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Dicle Elektrik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sorumluluk bölgesindeki 6 ilde 43 okula giderek bin öğretmen ile görüşerek günlerini kutladı. Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde bulunan Müşteri Memnuniyeti Merkezleri (3M) çalışanları, bulundukları illerde belirlenen okullara gitti. Görüşmede öğretmenlere 3M çalışanları tarafından hediyeler verildi. İlk görüşme Diyarbakır'daki okullara yapıldı.

Diyarbakır Müşteri Memnuniyeti Merkezi Yöneticisi Yusuf Kaya ile Müşteri Memnuniyeti Merkezi çalışanları, Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu ve Mevlana İlkokulu'ndaki öğretmenlerle görüştü. İkinci görüşme ise Batman'da gerçekleşti. Görüşmeye Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Naci Obut ve Müşteri Memnuniyet Merkezi Müdürü Remzi Konçak da katıldı.

Şanlıurfa'daki Öğretmenler Günü kutlamasında 3M yöneticisi Mehmet Yetiştirici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bir heyet ilk olarak Eyyübiye ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ile Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ile görüşme gerçekleştirdi. Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yetiştirici, öğretmenliğin kutsal ve meşakkatli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, öğretmenlerin bilinçli ve bilgili gelecek nesillerin yetişmesi için büyük bir özveri gösterdiklerini belirtti.

Dicle Elektrik 3M yöneticileri, ayrıca hizmet bölgesinde yer alan Mardin, Şırnak ve Siirt'teki bir çok okulu da ziyaret etti. 6 ildeki 11 lokasyonda 43 okulda toplam bin öğretmen ile görüşerek Öğretmenler Günü'nü kutladı.