Dicle Elektrik: “Sokak lambaları, denetim sebebiyle gündüz yanıyor”

Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından 23 Mayıs'ta başlatılan ve üç hafta sürecek denetim sebebiyle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta sokak aydınlatma lambalarının zaman zaman gündüz de aktif halde olabileceğini duyurdu.

Sokak aydınlatma lambalarının son günlerde gündüz yanması sebebiyle gerek sosyal medyada, gerekse basın yayın organlarında yer alan paylaşımlar nedeniyle Dicle Elektrik konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, TEDAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ve üç hafta sürecek Genel Aydınlatma Denetimi sebebiyle dağıtım bölgesindeki illerde armatürlerin zaman zaman gündüz de aktif halde olabileceği bildirildi.

“Denetim tamamlandığında normale dönecektir”

Söz konu açıklamada şunlara yer verildi:

“Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk sahasında bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak il merkezleri ve ilçelerindeki aydınlatma tesisatlarında Elektrik Piyasası Kanunu ve Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin İnceleme ve Denetim başlıklı maddelerine istinaden 23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren TEDAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından saha denetimleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu denetim üç hafta boyunca devam edecek olup, bu sürede dağıtım bölgemizde yer alan tüm illerde bulunan 593 adet aydınlatma tesisatını kapsayacaktır. Bu sebeple denetim süresince dağıtım bölgemizde bulunan illerimizdeki bazı lokasyonlarda gündüz saatlerinde de aktif halde bulunan armatürler olacaktır. Denetimi tamamlandığında söz konusu aydınlatma tesisatları normal çalışma periyoduna dönecektir".