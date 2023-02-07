Dicle Elektrik tüm imkanlarıyla depremle mücadeleye destek veriyor

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi başta olmak üzere Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı da etkileyen deprem sonrası, Dicle Elektrik gönüllülük esaslı hizmetlerine hemen başladı. Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki merkezlerini depremzede vatandaşların hizmetine açarak, 3000'ini aşan vatandaşa 24 saat esası ile barınma ve sıcak yemek hizmeti veriyor.

Dicle Elektrik 25 kişilik özel arama kurtarma ekibi ise AFAD koordinasyonunda Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Dicle Elektrik, kendi bölgesindeki bu hizmetlerinin yanında, tüm imkanlarını depremden etkilenen şehirler için de seferber etti. Şirkette görev yapan 100 çalışan gönüllülük esaslı olarak Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Diğer taraftan bölgenin ihtiyaç duyduğu battaniye, ısıtıcı ve çadır gibi temel yaşam malzemelerinin de tedarik ve dağıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştiren şirket, arama kurtarma faaliyetlerinin önemli ekipmanları arasında yer alan jeneratör ve vinç gibi ekipmanların bölgede kullanılmasına yönelik tedarik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sorumluluk bölgesi içinde yer alan şehirlerde kışa hazırlık çerçevesinde tüm bakım ve onarım çalışmalarını önceden tamamlayan Dicle Elektrik, gerçekleşen büyük deprem sonrası bölgede meydana gelen elektrik arızalarına da anında müdahale etmek için tüm saha ekipleri ile yoğun mesai harcıyor.

Şirketin bağlı bulunduğu Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda tarafından 25 ton un deprem bölgelerinde kullanılmasına yönelik yola çıkardı.