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Dicle Elektrik'te acil durum tatbikatı yapıldı

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen acil durum tatbikatında uzmanlar, olası bir yangına nasıl müdahale edileceği konusunda çalışanlara eğitim verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen acil durum tatbikatında uzmanlar, olası bir yangına nasıl müdahale edileceği konusunda çalışanlara eğitim verdi.


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11, 12 ve 30. Maddelerinde de yer alan acil durumlar hakkındaki yönetmelik gereği her yıl olduğu gibi bu yıl da Dicle Elektrik Dağıtım iş yerlerinde tatbikatlar yapıldı. Adil Durum Eylem Planı'na uygun gerçekleştirilen bu yılki tatbikatta olası bir yangına nasıl müdahale edileceğine ilişkin uzmanlar tarafından çalışanları teorik ve pratik bilgiler verildi. Çıkarılan kontrollü yangın, daha sonra çalışanlar tarafından yangın tüpleri vasıtası ile söndürüldü. Diyarbakır'daki ilk tatbikata 20 çalışanının katıldığını belirten Dicle Elektrik Dağıtım İSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, “Gerçekleştireceğimiz tatbikatlar ile sorumluluk bölgemizdeki 6 ilde toplam 200 çalışanımıza yangın, deprem ve benzeri acil durumlarda neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Bu tatbikatlar sayesinde Acil Durum Eylem Planında yer alan çalışanlarımız, acil bir durum ile karşılaştıklarında ne yapacakları konusunda tecrübe ediniyorlar. Tatbikatlar Diyarbakır'ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İl Müdürlüklerimizde de yapılacak” dedi.

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