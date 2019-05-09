Dicle Elektrik'te Ramazan buluşması

Güneydoğu'daki 6 şehre elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Ramazan ayı ile birlikte çalışanlar ile yöneticilerin bir araya geldiği ‘Geleneksel Ramazan Buluşmalarını' Diyarbakır'da başlattı. İftara şirketin tüm yöneticileri ile birlikte yaklaşık bin 700 çalışan katıldı.

Dağıtım bölgesinde tamamına yakın kısmı bölge insanı olan 6 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan Dicle Elektrik, her Ramazan ayında olduğu gibi sorumluluk bölgesindeki illerin tamamında iftar programları gerçekleştiriyor. Bu yılki buluşmaların ilki Diyarbakır'daydı. İftar programına Dicle Elektrik'i de bünyesinde barındıran Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Tivnikli ve Osman Arıoğlu, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Genel Müdür Murat Karagüzel, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, Denetim Başkanı Cemal Çelik ve diğer yetkililer ile il müdürleri katıldı. İftara yöneticilerin yanı sıra aralarında saha çalışanlarının bulunduğu şirket çalışanlarının tamamına yakın kısmının katıldığı dikkatlerden kaçmadı.

İyi dileklerde bulundu

Program nedeniyle konuşan ve katılan herkese hayırlı iftarlar dileyen Ebubekir Tivnikli, "Bu senenin ilk iftarını Diyarbakır'da yaptık. İnşallah diğer illerimizde de iftarlarımızı yapacağız. Ramazan ayının sağlık, sıhhat, bereket getirmesini diliyorum. Vatanımıza milletimize huzur, sükunet getirmesini niyaz ediyorum'' dedi.