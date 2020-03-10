Dicle Elektrik'ten 7 bin çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

Eş zamanlı olarak başlatılan ve 10 gün devam edecek olan 2020 yılı İSG eğitimlerinin sloganı ‘Aileniz Evde Sizi Bekliyor' olarak belirlendi.

Hizmet verdiği alan ‘çok tehlikeli iş kolu' kategorisinde olan Dicle Elektrik, tüm çalışanlarına her yıl düzenli olarak temel İSG eğitimleri veriyor. Bu yıl İSG uzmanlarının saha gözlemlerinden tespit ettiği hususlar da göz önüne alınarak eğitim konuları temel ilk yardım, hijyen, temel iş sağlığı ve güvenliği, ergonomi ve kişisel koruyucu donanımların kullanım prensipleri olarak belirlendi. 6 ilde eş zamanlı olarak başlatılan eğitimlerin Diyarbakır ayağını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan, İl Müdürü Uğur Yaka ve diğer bazı yetkililer de izledi.

İhmaller mazur görülmeyecek

Eğitimlerin başlaması nedeniyle konuşan İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, iş kazaları istatistiklerini paylaştı ve iş kazalarına daha çok aşırı özgüvenin sebep olduğunu hatırlattı. İl Müdürü Uğur Yaka ise İSG konusunda özelleştirme öncesine göre daha iyi bir durumda olduklarını belirterek, çalışanlardan iş güvenliği ekipmanlarının mutlaka kullanılmasını istedi.

Daha sonra söz alan Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan, bir yerde iş kazası yaşanmış ise burada ihmal olması ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti ve “İSG konusunda yaşanacak ihmallerin takipçisi olacağız, mazur görmeyeceğiz” mesajını verdi.

"İş güvenliği süreç ve standartlarını uygulamaya tam yansıtmalıyız"

Eğitime katılan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas ise İSG konusunun şirket yönetiminin en öncelikli konularından olduğunun altını çizdi. Her çalışanın kendisine, ailesine ve çalışma arkadaşlarına karşı sorumlu olduğunu belirten Arvas, "Evlerimizdeki huzurun anahtarı, iş yerimizdeki güvenliğimizdir" dedi. Dicle Elektrik'in iş güvenliği alanındaki yasal süreç ve standartları eksiksiz uygulama taahhüdünü vurgulayan Arvas, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerek bu eğitimlerde, gerekse basılı, görsel materyaller vasıtasıyla paylaştığımız iş güvenliği süreç ve standartlarının kağıt üzerinde kalmaması gerek. Bu süreçleri ve standartları öğrenmeli, benimsemeli ve sürekli eğitimler, pratiklerle uygulamada kalıcı hale getirmeliyiz. Kendi tecrübemiz ve öz güvenimiz, bu süreç ve standartları görmezden gelmemize yol açmamalı.”

Daha sonra başlayan İSG eğitimleri öncesinde iş yeri hekimleri tarafından çalışanlara koronavirüs ve korunma yolları hakkında da bilgiler verildi.