İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dicle Elektrik'ten açık hava sinema etkinliği

Dicle Elektrik, kendi bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla açık hava sinema etkinliği düzenledi.


Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından Diyarbakır'da organize edilen etkinlik çalışanların da ilgisini çekti. Nostaljik bir ortamda gerçekleşen etkinlik için akşam mesaiden çıkan şirket çalışanları, daha önceden belirlenen alanda toplandı. Yapılan ikramların ardından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) departmanı tarafından hazırlanan ve iş kazalarına dikkat çeken kısa bir film gösterimi gerçekleşti. Daha sonra çalışanlar toplu halde, nostaljik bir ortamda oynatılan filmi izledi.


Açık hava sinema etkinliğine bazı yöneticiler de katıldı. İnsan Kaynakları Direktörlüğü yetkilileri, ilk kez gerçekleştirilen bu etkinlik ile zaten yoğun iş yükü altında çalışan personelin biraz olsun bu ortamdan sıyrılarak moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Yetkililer, şirket çalışanları arasındaki iletişimi artıracağına da inandıkları bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.