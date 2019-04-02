Dicle Elektrik'ten Bismil Kaymakamı Yüksel'e teşekkür ziyareti

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka bazı yöneticilerle birlikte Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'i ziyaret ederek, 30 milyon lirayı bulan enerji yatırımının gerçekleştirilmesi sırasında sunduğu katkılarından dolayı şirketi adına teşekkür etti.

Müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak üzere sorumluluk bölgesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK yönetmeliklerine uygun biçimde yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım, 2018 baharında Bismil'deki şebekeyi yenilemek için büyük çaplı bir yatırım hamlesi başlattı. İlçede kurulacak olan doğal gaz şebekesi ile eşzamanlı ilerleyen 30 milyon liralık yatırım kısa bir sürede tamamlanarak devreye alındı. Yatırımın tamamlanmasının ardından Bismil ilçe merkezinde 15 bin abonenin bulunduğu bölgenin enerji altyapısı yer altına alınırken, abone ölçü devrelerinin ıslahı sağlandı.

İlçe halkı adına teşekkür etti

Bismilli vatandaşları oldukça memnun eden yatırım çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında kaymakamlık ve belediyenin önemli destekleri ve yardımları oldu. Bu nedenle Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Proje Tesis Yöneticisi Onursal Turgut ve Bismil İlçe Yöneticisi Ali İhsan Aydın ile birlikte Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'e bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Yaka, yatırım çalışmaları sırasında çözüm odaklı katkılarından dolayı teşekkürlerini iletirken Kaymakam Yüksel ise, “30 milyon liralık enerji altyapısı dönüşümünü 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladığınız için ilçe halkı adına asıl biz teşekkür ederiz. Bu yatırım sayesinde hem enerji kalitesi arttı hem de ilçede cadde ve sokaklarımız ışıl ışıl oldu” dedi.