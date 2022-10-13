Dicle Elektrikten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisi

Dicle Elektrik, Diyarbakır'da ziraat odaları ve çiftçi temsilcileriyle bir araya gelerek sıfır faizli tarımsal elektrik kredisiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Dicle Elektrik, çiftçilere yönelik başlattığı sıfır faizli 5 yıl vadeli tarımsal elektrik kredisiyle ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ve Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır'daki ziraat odalarının başkanları ve çiftçi birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahvaltılı bilgilendirme toplantısına kentte bulunan ziraat odalarının başkanları, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği yöneticileri ve diğer çiftçi temsilcilerinin yanı sıra Tarım İl Müdürü Mustafa Erkan Atalar katıldı. Toplantıda konuşan Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, sıfır faizli tarımsal elektrik kredisinin hem geçmiş dönem borçlarını hem de cari borçları kapsadığını söyledi. Çiftçilere Ziraat Bankası tarafından sunulan böyle bir imkanı kullanması çağrısında bulunan Karagüzel, sonucun iki tarafı da memnun edeceğine inandığını belirtti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, geçmiş dönem borçları için kullanılacak sıfır faizli krediler, 5 yıl vadeli olup her yıl hasat döneminde bir taksit şeklinde geri ödenebileceğini belirti. Arvas, “Ayrıca gecikme bedeli alınmayacak ve borçlarda anapara üzerinden de indirim yapılacak. Cari elektrik borcu içinse 1 yıl vadeli kredi kullanılabilecek ve hasat sonunda geri ödenebilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması ve tarımsal sulama abonesi olması gerekiyor. Şartları taşıyan çiftçiler öncelikle Dicle Elektrik Tarımsal Sulama İletişim Merkezi, ilçe yöneticilikleri ve Müşteri Memnuniyeti Merkezlerine giderek, 'Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formu' aldıktan sonra kredi için Ziraat Bankası'na başvurabilecek” dedi.