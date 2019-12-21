Dicle Elektrik'ten ?ift?iye, ?Yanl?? haberlere kanmay?n, borcunuzu ?deyin' uyar?s?

Daha fazla ma?duriyet ya?amamak i?in mutlaka elektrik borcunuzu ?deyin? diyerek uyard?.

Diyarbak?r'?n yan? s?ra ?anl?urfa, Mardin, Batman, Siirt ve ??rnak illerine da??t?m hizmeti veren Dicle Elektrik, ?zelle?tirmenin ger?ekle?tirildi?i 2013 y?l?ndan bu yana tar?msal sulama aboneleriyle ciddi s?k?nt?lar ya??yor. ?lk y?llarda y?zde 95'e ula?an kay?t d??? t?ketim nedeniyle ortaya ??kan a??k, ger?ekle?tirilen yat?r?mlar ve saha denetimleri ile b?y?k ?l??de kay?t alt?na al?nd?. ?lk y?llarda kay?t d??? elektrik kullanarak elektri?e bedel ?demeyen bir k?s?m b?lge ?ift?isi son y?llarda ise kay?t alt?na al?nan, ?stelik y?zde 55 oran?nda devlet deste?i sa?lanan elektrik borcunu dahi ?demek istemiyor.

2 bin 300 ?ift?inin 328 milyon liral?k borcu var

Dicle Elektrik, Diyarbak?r'daki bor?lu tar?msal sulama abonelerini y?r?rl?kte olmayan uygulamalarla ilgili bir s?redir de?i?ik yay?n organlar? ve sosyal medya ?zerinde yay?lan s?ylentilere kulak asmadan bir an evvel bor?lar?n? ?demeleri konusunda uyard?. Enerji ?irketinden yap?lan a??klamada, Diyarbak?r genelinde 2 bin 300 tar?msal sulama abonesinin elektrik borcu bulundu?una yer verilerek, bu abonelerin bor?lar?n? zaman ge?irmeden acilen ?demeleri istendi. ?deme yapmayan abonelerin elektri?inin hatlar? toplanmak suretiyle kesilece?ini ve bir daha ?deme yap?l?ncaya kadar enerji verilmeyece?ine yer verilen a??klamada, ?Bu son uyar?d?r. Kesme konusunda asla geri ad?m at?lmayacakt?r. ??nk? tar?msaldaki bor? konusu sistemi ger?ekten t?kamaya ba?lam??t?r. ?ift?ilerimiz, ma?dur olmamak i?in devletin y?zde 55'lik deste?inden de yararlanarak bir an evvel elektrik bor?lar?n? yat?rmal?d?rlar? denildi.

?ift?iler daha fazla ma?duriyet ya?amas?n

Dicle Elektrik Da??t?m Diyarbak?r ?l M?d?r? U?ur Yaka ise son g?nlerde baz? yay?n organlar? ve sosyal medyada yer alan bloke uygulamas?na dair Dan??tay karar?n?n 2017 y?l?ndaki bir tebli?le alakal? oldu?unu, g?n?m?zdeki uygulamalar?n? ba?lamad???n? s?yledi.

Ortaya at?lan bu s?ylentilere kanarak borcunu ?demeyen ?ift?ilerin daha ciddi ma?duriyetler ya?ayabilece?ini belirten Yaka ??yle dedi:

??u anda 2018 y?l?ndaki DS? Genel M?d?rl???'n?n tar?msal sulamaya ili?kin vadesi geldi?i halde ?denmeyen i?letme ve bak?m ?creti veya su kullan?m hizmet bedeli ile elektrik enerjisi borcu bulunan ?ift?ilerin bor?lar?n?n tar?msal destekleme ?demelerinden mahsuben al?nmas?na ili?kin tebli?i uygulanmaktad?r. Dolay?s?yla Dan??tay karar? mevcut uygulamam?z? ba?lamamaktad?r. Yap?lan yanl?? a??klamalar, ?bor?lar iptal edildi, ?KS'den kesilmeyecek' gibi bir alg? olu?mas?na neden olursa ?ift?ilerimiz ?ok daha ciddi ma?duriyetler ya?ayabilirler. En az?ndan devlet deste?i y?zde 55'den 45'e d??ecek. ?ift?ilerimizin yanl?? haberlere kanarak daha fazla ma?duriyet ya?amalar?n? istemiyoruz. Yapmalar? gereken, bir an evvel gelip bor?lar?n? ?demeleridir.?