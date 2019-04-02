Dicle Elektrik'ten genişletilmiş İSG kurul toplantısı

Konuyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, en zor iş kollarından birinde hizmet verdiklerini hatırlatarak, çalışanlarının güvenliklerinin birinci öncelikleri olduğunu ifade etti. Özmen, her yıl sorumluluk alanındaki tüm illerde gerçekleştirdikleri İSG eğitimlerini bir adım daha ileriye taşıyarak genişletilmiş il İSG kurulları oluşturduklarını söyledi. İlkini bugün Mardin'de gerçekleştirmeyi planladıkları genişletilmiş il İSG kurul toplantılarının hafta boyunca Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman'da devam edeceğini belirten İdari İşler Müdürü Özmen, bu toplantılara ilgili tüm yöneticilerin yanı sıra sorumlu mühendis ile teknisyenlerin de katılacağını kaydetti. Özmen, “Genel müdürlükteki ilgili yöneticilerimizi de davet ederek il düzeyinde gündem oluşturmak ve bu sayede personelin dikkatini iş kazaları ve alınması gerekli önlemlere çekmeyi planladık. Toplantılarda aylık İSG kurul gündemi dışında 2018 yılında illerde yaşanan iş kazalarının analizleri ve tedbirler konusu da görüşülecek” dedi.