Dicle Elektrik'ten Kayapınar'a 9 milyon liralık yatırım

Diyarbakır'ın en hızlı gelişen ve 343 bin nüfusu ile 27 ilden daha kalabalık nüfusa sahip olan Kayapınar ilçesinde 6 ay önce başlatılan 9 milyon liralık yatırım tamamlandı. Metropol bölgesi ve Diclekent villalarını kapsayan yatırım ile bu bölgedeki kurulu elektrik gücü yüzde 43 oranında artırıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı sonunda başlatılan Kayapınar ilçesi Diclekent 75 Yol altı Metropol bölgesi AG-OG yeraltı tesis ve ASOP/BİSOP montaj yapım işi tamamlandı. Yaklaşık 6 ay devam eden ve 9 milyon liraya mal olan yatırım ile burada bulunan havai hatların tamamı yeraltına alındı. Eski iletim hatları toplanırken, atıl durumda kalan elektrik direkleri ise söküldü. Yatırım bölgesinde 15 adet yeni beton köşk binası kurularak 26 bin 750 MVA gücünde trafo tesis edildi. Yatırım kapsamında ayrıca 150 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosunun montajı yapıldı, 28 kilometre alçak ve 59 kilometre orta gerilim yeraltı kablosu döşenerek, 2 adet kesici ölçü kabini binasında çalışma yapıldı.

3K projesi uygulandı

Yatırım çalışması ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 6 bin 700 abonenin yararlanacağı 9 milyon liralık yatırım ile söz konusu bölgedeki kurulu elektrik gücünün yüzde 43 oranında artırıldığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun “Hizmet Kalitesi” ve “Tüketici Memnuniyeti” yönetmeliklerine uygun bir yatırım çalışmasını daha tamamladıklarını kaydeden Yaka, “Bu yatırım ile söz konusu bölgede Kayıpsız, Kesintisiz Kaliteli Enerjiyi hedefleyen 3K projesini de hayata geçirdik. Yatırım bölgesindeki 6 bin 700 abonemiz bundan böyle eskisinden çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi alabilecekler. Yatırım çalışmamız sırasında meskenden işyerine dönüşen Diclekent villaları da artan talebi karşılayacak modern bir şebeke yapısına kavuşturuldu” diye konuştu.