Dicle Elektrik'ten tarımsal sulama altyapısına 3 buçuk milyon liralık yatırım

Hat sayesinde 500 tarımsal sulama abonesi ve 4 köy kesintisiz enerji alabilecek.

Dicle Elektrik'in Diyarbakırlı çiftçiler için döşediği yeni hat ile ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Bismil ve Çınar ilçelerinde 2019 yılında başlattıkları yatırım çalışmasını sulama sezonu başlamadan tamamladıklarını söyledi. Söz konusu çalışma ile Bismil-2 Trafo Merkezi'nden 2 buçuk kilometresi çift devre olmak üzere toplam 14 kilometrelik enerji nakil hattı döşendiğini belirten Uğur Yaka, “Hedefimiz enerji nakil hattını sulama sezonundan önce tamamlamaktı. Yaşanan korona virüs salgını yüzünden çalışmalar zaman zaman durduysa da hedefimize ulaştık ve sulama sezonu öncesinde çalışmalarımızı tamamlayarak nakil hattını devreye aldık” dedi.

60 megawatt kapasite tahsis edildi

Gerçekleştirilen 60 megawatt kapasite tahsisi sayesinde Bismil ve Çınar ilçelerindeki tarımsal sulama abonelerinin mevcut enerji ihtiyacının yanı sıra önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da giderilmiş oldu. Toplam 3 buçuk milyon liralık harcama ile tamamlanan yeni enerji nakil hattından bölgedeki 500 kadar tarımsal sulama abonesinin yanı sıra 4 köydeki mesken aboneleri de yararlanacak.