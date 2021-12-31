Dicle Gençlikspor idmanlarına tüm hızıyla devam ediyor

Amatör Futbol Ligi A Grubu'ndaki karşılaşmalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik kadro eşliğinde sentetik futbol sahasında antrenman gerçekleştiren Dicle Gençlikspor, çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda topbaşı yapan Dicle Gençlikspor'un bir üst lige çıkacaklarını ve bunun için takımın sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dicle Gençlikspor Başkanı Cengiz Ayna, "Takımımız iyi bir ekiple sezona başladı. Çıktığımız ilk maçta ligin en zor takımlarından olan Diyarbakır Adaletspor ile 0-0 berabere kaldık. Oynadığımız ikinci maçta ise rakibimiz Şeyh Şamil Gençlikspor'u 4-0'lık skorla yenerek büyük bir avantaj sağladık. Ligdeki istikrarlı mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Takımız sahada kazanmak için maç öncesi deneyimli teknik kadromuz eşliğinde antrenmanlarını yapıp, hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Gol yemeden sahada mücadele eden takımımızın her maçta aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum. Takımımıza iyi çalışmalar ve daimi başarılar diliyorum. Dicle Gençlikspor başkanı olarak her zaman takımımızın yanındayım" dedi.

Hançepekspor, ligde ikinci kez sahaya çıkmadığından dolayı ligden ihraç edildi. Hançepekspor ile aynı grupta yer alan Dicle Gençlikspor, müsabaka oynamadan 3-0 hükmen galip sayılacak.