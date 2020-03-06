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Dicle Gençlikspor oyuncuları, kaymakam ve emniyet personeli ile karşılaştı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin emniyet personelinden oluşan bir takım kurarak, Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Dicle Gençlikspor oyuncularıyla hazırlık maçı yaptı.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin emniyet personelinden oluşan bir takım kurarak, Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Dicle Gençlikspor oyuncularıyla hazırlık maçı yaptı.


İlçedeki sentetik futbol sahasında yapılan hazırlık maçında Dicle Gençlikspor oyuncuları, İlçe Kaymakamı Demirçin ve emniyet personeli karşısında ter döktü. Maç sonrası bir acıkma yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, aynı zamanda takım antrenörü olan Ramazan Özyurt, her fırsata gençler ile zaman geçirmek isteyen Kaymakam Demirçin'in gençlerle sahada bir araya geldiğini söyledi. Özyurrt, "Gençlerimizin ve emniyet mensubuyla bir araya gelmeleri sağlamakla beraber bir bütün kardeşlik ve kaynaşma anlamında hepimiz özlem duyduğu anlara şahit ettik. Bize bu güzel anıları yaşatmamızı sağlayan İlçe Kaymakamımız Demirçin'e ve değerli emniyet personelimize teşekkür ederiz" dedi.

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