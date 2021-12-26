Dicle Gençlikspor'dan 4-0'lık galibiyet

Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele geden Dicle Gençlikspor, sezonun 2. maçında karşılaştığı rakibi Şeyh Şamil Gençlikspor'u 4-0'lık skorla yendi.

Şampiyon hedefiyle yola çıkan Dicle Gençlikspor Kulübü Başkanı Cengiz Ayna, ilk iki maçta gol yemeden sahadan ayrılan takımını tebrik etti. Ayna: “Gençliği ve sporu önemsiyoruz. İş hayatımızdaki yoğunluk arasında ilçemizdeki gençlerimize bu anlamda hizmet etmek, bizim için onur ve gururdur. Kulüp Başkanı olarak her zaman tam destekle Dicle Gençlikspor'un yanındayız. Gelecek hafta karşılaşacağımız rakibi yeneceğimize inanıyorum. Gerek yönetimdeki diğer arkadaşlarımıza, teknik kadromuza, gerek ise tüm oyuncularımıza güveniyorum. Futbol tabiriyle 12. oyuncu konumundaki tüm taraftarlarımıza, bize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Tabi takımımıza ayrı bir önem ve değer veren Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören'e de destek ve katkılarından dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu sezon şampiyon olarak bir üst ligde mücadele etmek. Dicleli tüm futbolseverleri takımımızın oynayacağı tüm maçlara davet ediyorum. Bizlere ilk iki maçta yenilgi yüzü göstermeyen takımımıza şampiyonluk yolunda bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.

Dicle Gençlikspor, haftaya Hançepekspor ile karşılaşacak.