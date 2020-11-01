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Dicle Halk Kütüphanesi için geri sayım başladı

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş tarafından Dicle ilçesinde yapılacak olan 2 katlı halk kütüphanesinin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.


Hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş, Dicle'de halk kütüphanesinin yapımı için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ile yaklaşık 3 hafta önce protokol imzaladı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesine gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Dicle Halk Kütüphanesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Dicle Halk Kütüphanesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen eski yapının yıkılmış halini yerinde gören Alp, "Hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş tarafından eşinin adının kütüphaneye vermek şartıyla yapılacak olan Dicle İsmail Hakkı Ayna İlçe Halk Kütüphanesi için Bakanlığımıza tahsis edilen eski yapının yıkılması gerekiyordu. Dicle Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan bölgenin halini yerinde görmek istedim. Hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş, inşallah 3 ay içinde tamamlayarak bize teslim edecektir. Bu şirin ilçemizdeki gençler de kütüphanesine kavuşmuş olur. Hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gerçekten büyük ihtiyaç Dicle ilçemize bu eserin kazanılması bir şereftir. Sırada Kocaköy, Hani, Çınar ilçelerimiz var. Buralarda da başarılı bir iş çıkarsak, ne mutlu bize " dedi.

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