Dicle HEM salgın sürecinde ilçenin koruyucu ekipman ihtiyacını karşılıyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde başlayan maske üretimi devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgınına karşı Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde üretilen maske sayısı 50 bini buldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde maskeyle birlikte bone ve koruyucu siper de üretiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, korona virüs salgınının ilçede yayılmasını engellemek ve öncelikle sağlık personeli olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin koruyucu ekipman ihtiyacını gidermek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Sabır, "Başladığımız koruyucu ekipman üretiminde bugün itibariyle 51 bin 500 maske, bin 250 koruyucu yüz siperi ve 250 adet bone ürettik. Kamu personeline yönelik üretim yapmaya başladığımız bu süreçte, üretimimiz arttıkça İlçe Kaymakamımız Halil İbrahim Demirçin'in talimatıyla muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşlarımıza da maske dağıtımına başladık. Normalleşme adımları çerçevesinde 11 Mayıs itibariyle açılan ilçemizdeki berber ve kuaför salonlarının maske ihtiyacı da yine tarafımızca karşılandı. Öncelikle bu süreçte bizlere öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Halil İbrahim Demirçin olmak üzere, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve gönüllü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.