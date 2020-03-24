Dicle HEM'de gönüllü kadınlar maske üretiyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlandı.

Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak ve ileride oluşabilecek maske ihtiyacını giderebilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Şu an 6 gönüllü kadının atölyede maske üretimine başladığını aktaran Sabır, "Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gönüllü olarak maske yapmak isteyen başka kadınlarımız olursa, 6 kişiye daha gönüllü olarak maske yapması için atölyemizde yer verebiliriz. Ham madde konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Günde bin adet maske yapmayı planlıyoruz" dedi.