Dicle HEM'de ustalar kursiyerler buluşuyor etkinliği

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde ustalar kursiyerlerle buluşuyor etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan projesi kapsamında, Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 'Ahşap Boyama ve Vernikleme' usta öğreticisi ile kursiyerleri buluşturma etkinliği gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte el sanatları usta öğreticisi Rupel Koyuncu, halk eğitim merkezi yöneticileri, öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleriyle buluştu. El sanatları usta öğreticisi Rupel Koyuncu, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleriyle buluşarak, ahşap boyama ve vernikleme sanatının işinin inceliklerini detaylı olarak uygulamalı gösterdi. Ahşap boyama ve vernikleme sanatında kullanılan teknikleri anlatan Rupel Koyuncu, mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinliğe katılan davetliler, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini, özellikle ev hanımları için sosyalleşme açısından gayet olumlu olduğunu belirterek, etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirip emeği geçenlere teşekkür etti. Konferans salonundaki etkinlikten sonra, usta öğretici Rupel Koyuncu'nun kursiyerleri ile beraber yapılmış, yapım aşamasında olan ve kurumdaki ürünleri görmek, incelemek üzere, misafirler ile sınıflarına geçti.

Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için 'Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor' projesinin oldukça önemli bir proje olduğunu söyledi. Sabır, "Hayat boyu öğrenme kapsamında belirlediği hedeflerin üzerine çıkmaya çalışan Dicle Halk Eğitimi Merkezi, her geçen yıl hedeflerini Dicle halkının beklentilerine cevap verecek şekilde kendini yenilemeye devam edecektir. Bu yenileme geçmişi geride bırakmak demek değil, bilakis unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını günümüz sanatlarıyla harmanlayarak gerçekleşecektir. Bu hedefimizi uyguladığımız ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliğine ilk olarak Mine Demirboya hocamız ile gerçekleştirdik. İlk etkinliğimizin gerek yerel basında, gerekse ulusal basında fazlaca ilgi görmesinin sevincini yaşamanın yanı sıra, projemize destek veren başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, işinin inceliklerini detaylı anlatıp bizleri bilgilendiren hocalarımıza ve katılım gösteren bütün davetlilerimize Dicle Halk Eğitimi ailesi adına teşekkür ederim. Projemiz her ay unutulmaya yüz tutmuş bir sanat etkinliğiyle devam edecektir" dedi.