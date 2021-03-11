Dicle İlçe Müftülüğü'nden Kur'an-ı Kerim öğrenme seferberliği

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için hayata geçirilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Dicle Müftülüğü tarafından başlatılan Kur'an- Kerim seferberliği kapsamında bir süredir online ders alan birçok öğrenci, normalleşmenin başlamasıyla birlikte camide almaya devam ettikleri eğitimi başarıyla tamamlıyor. Dicle ilçesine bağlı kırsal Kocaalan Mahallesi'nde görev yapan İmam Hatip Zülküf Aşut mahallede adeta Kur'an'ı Kerim öğrenme seferberliği başlattıklarını söyledi. Kısa bir süre zarfında gençleri ve çocukları camiye toplamayı başaran İmam Hatip Zülküf Aşut, her gün belli saatlerde yaklaşık 40 öğrencisine verdiği Kur'an'ı Kerim, Siyer-i Nebi dersleriyle beraber çeşitli etkinlikler yapıyor. Büyük bir öz veriyle çalışan din görevlisi İmam Hatip Zülküf Aşut'un yaklaşık 20 öğrencisi Kur-an'ı Kerime geçti. Kocaalan Mahallesi'nde öğrenciler tarafından düzenlenen Miraç Kandili Programına katılan İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın öğrencilerle bir süre hasbihal etti. Daha sonra, Kur'an'ı Kerim'e geçen öğrencilere, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İleri Başkanlığı yayınlarından olan Siyer'i Nebi kitabı ile etkinlik kitabı hediye edildi.

Öğrencilerin sevincine ortak olup onları tebrik eden Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "Gençler bizim geleceğimizdir, gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onları dinine destek, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olmaları uğruna çaba göstermeliyiz" dedi.

İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, Kur'an-ı Kerim'e geçen her öğrenciye çeşitli hediyeleri olacağını ifade edip, gençlerin duasını aldıktan sonra mahalleden ayrıldı.