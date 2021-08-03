Dicle ilçesi kırsalında orman yangını çıktı

Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, yeni bir orman yangını da Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında meydana geldi.

Dicle ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi kırsalında bulunan Aşağı Saklı mezrasına birkaç kilometre uzaklıkta çıkan yangın nedeniyle göğe dumanlar yükseldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını sıcaklığın ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.