Dicle ilçesindeki merkez çarşıda ve halk pazarı önünde yerinde randevusuz aşı uygulaması

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekiplerince randevusuz yerinde aşı uygulaması yapılıyor.

İlçede 5 bin civarında Covid- 19 aşısı yapıldığı öğrenildi. Dicle Devlet Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde de randevusuz aşı uygulaması devam ediyor. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarında bayrama kadar yüzde 70 aşılama oranı hedefine ulaşmak için de aşı ekipleri Kurban bayramına kadar mobil aşı istasyonlarında çalışıyor. Dicle'de Covid-19'a karşı aşılama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil aşı ekipleri merkez çarşıda, halk pazarı önünde ve kurum taramaları ile esnaf taramalarında vatandaşlara randevusuz aşı yapmaya devam ediyor. Mobil aşı uygulamasına Dicle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Musab Güner de katıldı. Dicle İlçe Sağlık Müdülüğü'ne bağlı mobil aşı ekipleri uygulamayla ilgili vatandaşları bilgilendirerek aşıya davet etti. Görevli sağlık personelleri de bir yandan vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken, diğer yandan da başvuran vatandaşlara aşılama yaptı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da Biontech aşıları arasında seçim yapabiliyorlar.

Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.