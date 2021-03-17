Dicle Kaymakamı Yurdagül, korona virüs denetimlerine katıldı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün öncülüğünde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, dinamik denetim modeli kapsamında gerçekleşen korona virüs ile mücadele tedbirleri denetimine katıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda, inceleme ve denetimlerde bulunan Kaymakam Yurdagül, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Kaymakam Yurdagül'e İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Emniyet Amir Vekili Ferhan Şengül de eşlik etti.