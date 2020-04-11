İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dicle Kaymakamlığı'ndan yasağa uyan vatandaşlara teşekkür

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 10 Nisan saat 00.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir Ankara ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasağın ilk gününde Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sokaklar boş kaldı.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda tüm dünyada görülen korona virüs salgınına karşı, tedbir amaçlı uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına Dicle'de uyulduğu görüldü. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Dicle Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür edildi. Dicle Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dicle ilçemizde sokağa çıkma yasağına titizlikle riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.