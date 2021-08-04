Dicle kırsalında çıkan örtü yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan örtü yangını, yapılan müdahale ile fazla büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dicle ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi kırsalında bulunan Aşağı Saklı mezrasına birkaç kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, dün öğleden sonra yangın çıktı. Çıkan yangınının etkisiyle, göğe dumanlar yükseldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan örtülü orman yangını sıcaklığın ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek birkaç dönümlük alana yayıldı. Dicle İlçe Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri, birçok asker, güvenlik korucuları ile vatandaşların özverili çabasıyla yangın birkaç saat içinde tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Öztürk, İlçe Orman İşletme Şefi Hamza Bayaroğulları, belediye personeli katıldı.

Dicle Kaymakamı: "Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları yapılmıştır"

Dicle kırsalında söndürülerek kontrol altına alınan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, "Dicle ilçemizde saat 15.00'te ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın müdahalesi sonucu kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Tamamen kontrol altına alınan yangınla ilgili olarak dün gece geç saatlerine kadar İlçe Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekiplerin tedbir amaçlı olarak devriye yaptığı öğrenildi.