Dicle Müftüsü Akın'dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi Müftüsü Mehmet Sani Akın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği okullar arası ödüllü 'Çanakkale zaferi ve Mehmet Akif Ersoy' temalı resim ve kompozisyon yarışması için başvuruların alındığını söyledi.

Dicle Müftüsü Akın, ilçe genelinde yarışmaya katılmak isteyen öğrencileri başvuru için müftülüğe davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığının milli ve manevi değerlere yönelik bir farkındalık oluşturmak, gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla, ‘Çanakkale zaferi Mehmet Akif Ersoy' temalı ortaokullar arası resim ve kompozisyon yarışması düzenlediğini söyledi. Akın, "Dicle İlçe Müftülüğü olarak, biz de ilçemizde 31 Mart 2020 tarihine kadar başvuruları alacağız. Rabbimiz çocuklarımızı, gençlerimizi her türlü, kötü alışkanlık, sapık inanç ve ideolojilerden korusun. Geleceğimizi imanlı, inançlı, şuurlu, iddialı, dinini, peygamberini tanıyan, milli ve manevi değerlerini bilen gençlerle aydınlatsın” dedi.