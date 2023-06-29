Dicle Nehri kenarında elbise ve ayakkabı bulundu, dalgıç ekipler harekete geçti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri kenarında elbise ve ayakkabı bulunması üzerine ekipler, dün gece boğulma ihtimaline karşı harekete geçti.

Alınan bilgilere göre, dün Bismil ilçesi Bozçalı Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kenarında elbise ve ayakkabı bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil Sağlık ve Diyarbakır AFAD'dan 5 arama ve kurtarma teknisyeni (2 dalgıç) 1 arama ve kurtarma aracı ile 1 adet iveco aracı sevk edildi.

Dün aramalara başlayan ekipler, gece yarısı çalışmaları durdurdu. Ekipler, yabancı uyruklu olduğunu değerlendirdikleri kayıp şahsa arama çalışmalarına bugün devam edeceği öğrenildi.