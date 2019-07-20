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Dicle Nehri kıyısında çalışma

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Dicle Nehri’nin Silvan Köprüsü ve Hevsel Bahçeleri arasında kalan kısmında incelemelerde bulunarak vatandaşların kullanıma uygun bir alan oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Dicle Nehri'nin Silvan Köprüsü ve Hevsel Bahçeleri arasında kalan kısmında incelemelerde bulunarak vatandaşların kullanıma uygun bir alan oluşturmayı planladıklarını açıkladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Dicle Nehri'nin Silvan Köprüsü ve Hevsel Bahçeleri arasında kalan kısmında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile imar ve şehircilik daire başkanlığı yetkilileriyle kıyı şeridini gezen Başkan Mızraklı, vatandaşların kullanımına uygun bir alan oluşturulması için görüş alışverişinde bulundu. Başkan Mızraklı, doğaya, insana ve çevreye saygılı, vatandaşların Dicle Nehri kıyısından faydalanacağı içinde yürüyüş, bisiklet rotaları ve meyve ağaçlarının olduğu bir alan inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Düzenleme çalışmalarının toplam üç kilometre uzunluğundaki kıyı şeridinin her iki tarafında yapacaklarını söyleyen Mızraklı, çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik ayrı ayrı çalışmaların yapılacağını ifade etti. Kültürel miras listesinde bulunan alanda, UNESCO yetkililerinin yakın bir tarihte kente gelerek incelemelerde bulunacaklarını aktaran Mızraklı, hazırlayacakları projeyi sunacaklarını ve bunu UNESCO yetkilileri ile birlikte de değerlendireceklerini kaydetti.

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