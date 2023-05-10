Dicle Nehri'nde ceset bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde 20 yaşlarında bir gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir ihbar üzerine Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi civarı Dicle Nehri'ne giden ekipler, boğularak hayatını kaybeden 20 yaşlarında bir gencin cesedi ile karşılaştı. AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.