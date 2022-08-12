İhlas Haber Ajansı

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Dicle Nehri'nde kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde kaybolan iki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan iki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.


Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesinde 5 ve 7 yaşlarındaki Suriyeli çocuklar serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Çocuklar, suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aramalar sonucunda önce Erdoğan'ın, daha sonra Emin'in cansız bedenine ulaşıldı.

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