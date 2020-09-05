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Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’da 4 gün önce dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Suriye uyruklu genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'da 4 gün önce dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Suriye uyruklu genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, 1 Eylül'de Sur ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Suriye Uyruklu Rabia Elhamşo, Dicle Nehri kenarında dengesini kaybederek suya düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ile polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz kızın cansız bedeni, 4 gün sonra kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında bulundu. Elhamşo'nun cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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